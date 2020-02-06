РИАМО - 6 фев. Рассмотрением дела в отношении соцсетей Facebook и Twitter, которые не локализировали базу данных российских пользователей, займется Таганский суд Москвы, слушания назначили на 13 февраля, передает Федеральное агентство новостей.

«Слушания по Twitter начнутся в 14:30 по московскому времени, слушания по Facebook — в 15:30», — отмечается в материале.

В случае, если в суде будет доказана вина компаний по административным делам, то им придется заплатить штраф в размере до 6 миллионов рублей. При повторном нарушении штраф уже составит от 6 до 18 миллионов рублей.

«Роскомнадзор еще в конце декабря прошлого года направил в Facebook и Twitter официальный запрос с требованием предоставить отчет о локализации базы данных российских пользователей. Крайний срок ответа истек 31 января», — отмечается в материале.

На компании завели административное производство. Twitter прислал своего представителя на подписание административного протокола, а представитель Facebook так и не появился.

Согласно закону, все личные данные россиян должны храниться на территории РФ.