РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 фев. Свыше 500 детей в подмосковном Красногорске состоят в отрядах юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск капитан полиции Алла Ершова.

В четверг сотрудники Госавтоинспекции Красногорска провели брифинг по итогам первого месяца 2020 года. На вопросы журналистов ответили замначальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск подполковник полиции Сергей Милованов, а также инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения Алла Ершова и Ольга Татаринова.

«Отряды юных инспекторов дорожного движения есть в 34 образовательных организациях Красногорска, в отрядах состоят 510 ребят. Мы постоянно ведем с ними плановую системную работу. Ребята изучают ПДД, готовятся к традиционным соревнованиям «Безопасное колесо», – сказала Ершова.

Она отметила, что ЮИДовцы ведут важную пропагандистскую работу – проводят занятия для сверстников и младших школьников, приходят с беседами в детские сады.

«Буквально сегодня (6 февраял – ред.) мы проводили занятия для учащихся 3-4-х классов Нахабинской школы №3. Одним из моментов урока было выступление отряда ЮИД – ребята в форме, со стихами, с песнями про важность соблюдения правил дорожного движения. Затем мы вместе рисовали обращение к родителям-водителям, чтобы они пристегивались сами и пристегивали детей», – добавила Ершова.