РИАМО - 6 фев. Голосование по выбору благоустройства пешеходной зоны на Сокольнической площади в Москве началось на портале «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На Сокольническую площадь будут вести выходы со строящейся станции «Стромынка» Большой кольцевой линии метро. К ее открытию площадь планируют привести в порядок. Здесь обустроят пешеходный маршрут от станций метро («Стромынка» и «Сокольники») до центрального входа в парк «Сокольники». А украсят площадь липовая аллея, газоны и кустарники», – говорится в сообщении.

На выбор москвичам предлагают четыре варианта благоустройства. В первом случае площадь предлагают замостить красным клинкерным кирпичом, вентиляционные киоски метро сделать в одной стилистике, а также создать зоны отдыха и установить исторические фонари.

Второй вариант предполагает мощение из бежевой плитки, также единую стилистику вентиляционных киосков метро и создание зон отдыха вдоль газонов. Третий – бежевую плитку, декорирование вентиляции метро и установку скамеек вдоль Сокольнической площади.

В четвертом варианте также предусмотрена бежевая плитка. Вентиляционные киоски метро предлагается оставить без декорирования.

Ко всем четырем вариантам благоустройства площади прикреплены фотографии проекта, на которых можно наглядно увидеть все предложенные решения.