РИАМО - 6 фев. Басманный районный суд Москвы арестовал до 5 апреля Муртаза Шаданию, который подозревается в причастности к покушению на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик), сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы суда.

Ему предъявили обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«Ходатайство следователя удовлетворено. Муртаза Шаданию арестовали до 5 апреля 2020 года», – сказал собеседник агентства.

Следствие полагает, что в 2009 году Шадания в составе ОПГ спланировал убийство Иванькова. Он вел скрытное наблюдение за ним и обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в криминального авторитета.

Иваньков был одним из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе. Покушение на него произошло 28 июля 2009 года. На выходе из ресторана «Тайский слон», расположенного на Хорошевском шоссе, в Япончика выстрелил снайпер. Иваньков получил тяжелое ранение живота и скончался в больнице.