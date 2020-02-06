РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 фев. В библиотеке имени Сергея Есенина подмосковных Люберец до 14 февраля будет проходить прием заявок от музыкантов на участие в фестивале классической гитары, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мы приглашает всех желающих принять участие в фестивале классической гитары, который состоится 16 февраля в библиотеке имени Сергея Есенина. Ждем солистов и ансамбли гитаристов музыкальных школ, а также исполнителей, занимающихся по индивидуальным программам. Заявки принимаются до 14 февраля», – сказала директор учреждения Алла Карпенко.

Фестиваль пройдет впервые. Возрастных ограничений нет. Участники получат дипломы.

«Концерт пройдет в читальном зале библиотеки, здесь установлена аппаратура, есть хорошее освещение», – уточнила Карпенко.

Заявки на участие в фестивале «Звенит гитарная струна» можно отправить по почте: zvenit.struna.20@bk.ru или подать по телефону: 8(495)554-01-72.