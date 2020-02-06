РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 фев. Мастер-класс для детей по изготовлению панно из шишек пройдет 8 февраля в библиотеке №1 подмосковных Мытищ, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«Приглашаем юных читателей 8 февраля на мастер-классы. Тема: панно из шишек «Цветочная поляна». Из шишек получаются интересные предметы декора, которые великолепно смотрятся в любом интерьере. На мастер-классе ребята своими руками сделают панно из обычных сосновых шишек. Такая поделка будет приятным воспоминанием об осени и просто красивым украшением для дома», - говорится в сообщении.

Использовать картину из шишек можно и в качестве подарка. Особенно приятно получить такой подарок от детей. Поскольку панно из шишек поделка достаточно простая, это будет увлекательное занятие для ребенка.

Стоимость участия составляет 400 рублей. Занятия пройдут в 12:00 и 15:30 по адресу: город Мытищи, микрорайон Перловка, улица 1-я Крестьянская, дом №4, библиотека №1. Справки по телефону: 8(495)581-10-88.