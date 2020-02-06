РИАМО - 6 фев. Летчики из подмосковного Щелкова приняли участие в операции по эвакуации россиян из Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Щелково.

Ранее Минобороны России завершило экстренную эвакуацию граждан РФ из города Ухань и провинции Хубей, где бушует эпидемия коронавируса. Пять самолетов ВКС РФ доставили 144 человека в Тюменскую область.

«Самолет Ил-76 приземлился на Чкаловском аэродроме после выполнения важнейшей операции – эвакуации граждан России из охваченного вирусом Уханя. Летчики провели за штурвалом около суток и доставили наших соотечественников в Тюменскую область, где им предстоит пройти двухнедельный карантин», - говорится в сообщении.

После возвращения на аэродром самолет прошел полную обработку. Сейчас, по словам командира Ил-76 майора Константина Рыбакова, все члены экипажа чувствуют себя хорошо.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань и быстро распространилась по всей КНР, а также проникла в другие страны.

В России зафиксировано два случая заражения новым вирусом – в Забайкалье и Тюменской области.