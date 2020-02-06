РИАМО - 6 фев. Два автомобиля столкнулись в Зеленограде, пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 14:30 на пересечении 3-го Западного проезда и улицы Генерала Алексеева в Зеленограде произошло столкновение двух легковых транспортных средств, ВАЗ-2199 и «Лада Ларгус». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ», – говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.