РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 фев. В комитете по туризму Московской области рассказали, какие достопримечательности можно увидеть в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«За монументальной архитектурой следует поехать в Королев. Это один из самых молодых городов Подмосковья, он застраивался в эпоху конструктивизма, и достаточно просто гулять по городу, чтобы проникнуться духом довоенного времени», - говорится в сообщении.

В городе также можно отправиться в Дом-музей Марины Цветаевой, где она жила после эмиграции, и пойти на осмотр местных церквей либо в музей новейшей истории, где можно посмотреть уникальную монументальную роспись и рисунки Василия Маслова.