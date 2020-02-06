РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 фев. Программист из Красногорска Александр Комаров создал интерактивную карту распространения коронавируса 2019-nCoV, которая доступна на пяти языках, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Программист из Красногорска, выпускник МГТУ имени Баумана Александр Комаров закончил работу над действующей картой распространения коронавируса из Китая. Сейчас она доступна в онлайн-режиме, данные постоянно обновляются, так что любой человек может зайти на сайт и ознакомиться с текущей ситуацией», – говорится в сообщении.

На создание интерактивной карты у разработчика ушло несколько дней и ночей. Сейчас сервис на пяти языках доступен в онлайн-режиме для жителей всего мира. Причем данные по новым случаям инфицирования и общей статистики постоянно обновляются. На сайте можно увидеть районы заражения и число подтвержденных случаев.

«Мы развиваем сайт. Вчера добавили аналитические графики. Сегодня также планируем дополнить ресурс интересной информацией», – сообщил Комаров корреспонденту «РИАМО в Красногорске».

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. Во всем мире уже заразились более 28 тысяч человек, умерли свыше 560 заболевших. Число выздоровевших увеличилось и превысило 1,1 тысячи человек. В России зафиксированы два случая заражения китайским коронавирусом.