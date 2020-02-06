РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. В январе текущего года в родильном доме Подольска появились на свет около 260 детей, среди новорожденных больше мальчиков, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в январе 2020 года родились 258 детей. Новый год в Подольском родильном доме начался с мальчика», - сказал главный врач медучреждения Александр Скобенников.

Он отметил, что с большим отрывом количество рожденных мальчиков перевесило количество рожденных девочек. Также в январе родилось 4 двойни.