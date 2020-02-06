РИАМО - 6 фев. Существует много мифов об интимной близости, однако есть и определенные законы, так, перед крайне важными мероприятиями действительно рекомендуется минимум за сутки воздерживаться от интимных контактов, сообщил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

«После фазы напряжения всегда следует фаза расслабления. После интимного и яркого контакта нервная система уходит в защитный режим, в режим восстановления. Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже. До важного мероприятия стоит воздержаться, а уже после вознаградить себя», - сказал Кульгавчук в эфире радио Sputnik.

Также он отметил, что существует такое понятие как «условно-физиологический ритм» — нормальная частота половых контактов.

«Он не является обязательным нормативом, но согласно ему считается, что интимный контакт нужен 2-3 раза в неделю. Это средняя норма, а у людей разный темперамент, и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию. Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже, и здоровье хуже», – отметил Кульгавчук.

Сексолог добавил, что также не стоит превышать собственную норму половой активности.