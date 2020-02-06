РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 фев. В Королеве на детской площадке установили табличку о запрете выгула собак, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Жители Королева обратились на портал государственных и муниципальных услуг Московской области с просьбой установить информационную табличку о запрете выгула животных на детской площадке по адресу: проспект Королева, дом №22, ссылаясь на то, что на детской площадке часто выгуливают собак.

«После проведения проверки было установлено, что заявленные в обращении факты соответствуют действительности. Мероприятия по обустройству информационного знака на дворовой территории были оперативно выполнены», – говорится в сообщении.

Центр управления регионом работает в доме правительства Московской области, он обеспечивает решение задач по оперативному управлению регионом. С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности Подмосковья.

«Выполнение любых обращений жителей стало более эффективно благодаря работе Подмосковного ЕЦУР», – отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Сотрудники штаба в ЦУР получают данные буквально отовсюду – это и портал «Добродел», и горячие линии губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.