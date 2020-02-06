РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 фев. С начала текущего года шесть человек получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на территории подмосковного Красногорска, сообщил замначальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск подполковник полиции Сергей Милованов.

В четверг сотрудники Госавтоинспекции Красногорска провели брифинг по итогам первого месяца 2020 года. На вопросы журналистов ответили Милованов, а также инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения Алла Ершова и Ольга Татаринова.

«За январь 2020 года на дорогах городского округа Красногорск совершено 2 ДТП с причинением вреда здоровью граждан. В результате погибших нет, 6 человек получили ранения различной степени тяжести», – сообщил Милованов.

Он добавил, что в январе 2019 года было также зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали трое.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алла Ершова добавила, что среди пострадавших в результате ДТП есть несовершеннолетние. Так, утром 2 января на Путилковском шоссе столкнулись два маршрутных транспортных средства. В одном из них не было пассажиров, в другом травмы различной степени тяжести получили трое, в том числе 12-летний мальчик. Ребенок получил ушиб нижней губы, ему оказали амбулаторную помощь в больнице.

«Из-за травмы мальчик занятия не пропускал, и сразу после каникул приступил к занятиям в школе», – добавила Ершова.

Также, по ее словам, вечером 8 января на Пятницком шоссе неподалеку от ТЦ «Отрада» автомобиль совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу при неработающем светофоре. В результате пострадали двое юношей в возрасте 17 и 18 лет и 14-летняя девочка.

Девочка получила сотрясение головного мозга и рваную рану головы, лечение проходила амбулаторно. У 17-летнего юноши – перелом голени. Самые серьезные травмы получил 18-летний молодой человек. Первоначально ему потребовалась реанимация, но сейчас пострадавший идет на поправку.

«Ранее такого в Красногорске не было, чтобы в двух ДТП в начале года было 6 пострадавших. Это дало нам толчок мобилизоваться и проявлять активность в нашей работе. Еще раз говорить о безопасности на дорогах. Что мы и делаем, используя различные формы и методы работы», – подчеркнула Ершова.