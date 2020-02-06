РИАМО - 6 фев. Столичные врачи проверили девять человек, у которых были признаки ОРВИ, на коронавирус, результаты анализов оказались отрицательными, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Заболевшие в течение последних двух недель находились на территории Китая.

«Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный», — говорится в сообщении.

В Москве не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.

С 29 января в столичных гостиницах, где проживают граждане Китая, начали дежурить мобильные бригады врачей. 5 февраля бригады работали в 44 отелях, осмотрели свыше 1,8 тысячи человек. Кроме того, ежедневно проводятся медицинские осмотры китайских студентов, которые возвращаются после каникул. 5 февраля было осмотрено около 1,2 тысячи студентов.

На станции скорой помощи, в центре экстренной медицинской помощи и опорной инфекционной больнице №1 организовали круглосуточную возможность для конференц-связи пациента, врача или диспетчера и переводчика. Бригады скорой помощи могут с помощью планшетов связаться с переводчиками с китайского языка.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. Во всем мире уже заразились более 28 тысяч человек, умерли свыше 560 заболевших. Число выздоровевших увеличилось и превысило 1,1 тысячи человек. В России зафиксированы два случая заражения китайским коронавирусом.

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