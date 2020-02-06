РИАМО - 6 фев. В четверг днем в столице на улице Маршала Кожедуба на пятом этаже дома 14 загорелась квартира, в результате происшествия один человек погиб, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«В ходе тушения пожара были спасены шесть человек с помощью капюшонов «Феникс», - говорится в материале.

Одного человека спасти не удалось, он погиб. Пожар был ликвидирован.

В тушении возгорания в квартире принимали участие 16 человек личного состава и четыре единицы техники.