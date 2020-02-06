РИАМО - 6 фев. Российская гимнастка Александра Солдатова сказала, что порезалась ножом при приготовлении завтрака, а после помощи медиков отправилась на тренировку.

Спортсменка попросила не беспокоиться за ее состояние.

«Со мной все прекрасно. <…> В прессе пишут полный ужас у меня просто нет слов. <…> Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое у всех бывает, ножи острые», - сказала Солдатова на видео, которое выложено в аккаунте тренера спортсменки Анны Дьяченко в Instagram.

Она отметила, что когда ехала на тренировку, то поняла, что рану лучше обработать и заклеить профессионалам, и обратилась в больницу.

По словам гимнастки, ее выступления в ближайшее время можно будет увидеть на Гран-при и гала-концерте.

Ранее СМИ сообщали, что Солдатову доставили в столичную клинику при попытке суицида, также у спортсменки выявили булемию.