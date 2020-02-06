РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Социальный проект по изучению французского языка «От Подольска до Парижа один шаг» стартовал в лицее городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Социальный проект «От Подольска до Парижа один шаг», в рамках которого ученики 7 и 8 классов прослушают курс лекций по изучению французского языка, стартовал в лицее №26 Подольска. Проект продлится до мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Руководителем и идейным вдохновителем программы является преподаватель французского языка школ №5 микрорайона Климовск и №35 микрорайона Кузнечики Кристина Мартынова.

«Уникальная методика позволит ребятам по окончании проекта расширить знание иностранного языка, повысить свои умения в разговорной речи», - отмечается в материале.

В торжественном открытии социального проекта приняли участие заместитель председателя комитета по образованию администрации округа Галина Алешина, директор лицея №26 Лариса Устинова, депутат совета депутатов округа Виктор Щукин.

Итогом социального проекта «От Подольска до Парижа один шаг» станет финал-игра, которая выявит трех финалистов в области знания языка.