РИАМО - 6 фев. Президент РФ Владимир Путин на совещании Госсовета и Совета по науке и образованию отметил, что необходимо постепенно ликвидировать в стране «вузы-пустышки», сообщает Nation News.

«Российский лидер также прокомментировал призывы внедрить в России систему распределения в вузах. Он подчеркнул, что «обязаловкой» ничего не решить», — говорится в сообщении.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах страны. Приоритетное направление в данной работе должны иметь те регионы, где наблюдается нехватка врачей, педагогов, инженеров.