РИАМО - 6 фев. Торжественная церемония вручения на получение соцвыплат на приобретение жилья и ключей от двухкомнатной квартиры для многодетных, неполных и молодых семей прошло в Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Семьи встретились с главой муниципалитета Ильей Поночевным в непринужденной обстановке. Он поздравил собравшихся с важным этапом в их жизни. Поночевный также поблагодарил областные власти за поддержку семей.

«Приятных домашних хлопот, добрых гостей, уюта и тепла! Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву (губернатору Московской области — ред.) за помощь и внимание!» - сказал Поночевный.

Соцвыплаты на покупку жилья предоставляют в рамках подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» и «Улучшения жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».