РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 фев. Свыше 690 автомобилей было повреждено в результате ДТП на территории подмосковного Красногорска в январе текущего года, сообщил замначальника ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск подполковник полиции Сергей Милованов.

Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска провели брифинг по итогам первого месяца 2020 года. На вопросы журналистов ответили замначальника ОГИБДД УМВД России по горокругу подполковник полиции Сергей Милованов, а также инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения Алла Ершова и Ольга Татаринова.

«За январь 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД зарегистрировано 391 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. В результате было повреждено 691 транспортное средство», – сказал Милованов.

Он добавил, что за аналогичный период 2019 года в результате 454 ДТП были повреждены 839 транспортных средств.

«Основным видом ДТП остается наезд на стоящее транспортное средство. В январе 2020 года зарегистрировано 203 таких происшествия, а за аналогичный период 2019 года – 240», – отметил Милованов.

По его словам, в январе 2020 года в Красногорске произошло 90 столкновений транспорта (в январе 2019 года – 140) и 89 наездов на препятствие (в январе 2019 года – 68).

«По дням недели ДТП распределены фактически равномерно, однако в пятницу отмечается снижение количества ДТП. Основная масса ДТП происходит с 12:00 до 13:00 и с 19:00 до 20:00, что связано с большим транспортным потоком», – подчеркнул Милованов.

Основными причинами ДТП становятся несоответствие скорости конкретным дорожным условиям – 137 и 256 случаев в январе 2020 и 2019 годов соответственно. Также к авариям приводит несоблюдение очередности проезда – 64 и 63 случая (2020 и 2019 год), нарушения при движении задним ходом – 64 и 82 случая (2020 и 2019 год).