РИАМО - 6 фев. Самбист из Дмитровского городского округа Владимир Кравцов, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», занял третье место на первенстве России по самбо среди юношей и девушек до 18 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Соревнования проходили в Екатеринбурге с 24 по 27 января. Участие в первенстве в этом году приняли более 700 спортсменов из 70 регионов РФ.

«В течение четырех соревновательных дней спортсмены разыграли комплекты медалей в 20 весовых категориях. Представитель «Динамо-Дмитров» Владимир Кравцов занял третье место», - отмечается в материале.

Кравцов выступал в весовой категории больше 87 килограммов.