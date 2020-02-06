РИАМО (МЫТИЩИ) – 6 фев. В библиотеке имени Дмитрия Кедрина в Мытищах 28 февраля проведут фестиваль достижений членов клуба «Активное долголетие», сообщается на сайте администрации городского округа.

«28 февраля в 11:00 в библиотеке имени Дмитрия Кедрина состоится фестиваль достижений членов клуба «Активное долголетие». За месяц занятий старшему поколению будет что показать. Представители старшего поколения продемонстрируют свои успехи в творчестве, танцах, вокальном мастерстве и многом другом», – говорится в сообщении.

Те, кто посещают танцевальный кружок, покажут фрагмент занятия «Восточные танцы», изучающие иностранные языки – прочтут стихотворения на английском и немецком, а завсегдатаи «Караоке» – споют. Кроме того, будет организована выставка работ тех, кто посещает клуб «Умелые ручки» и изостудию.

13 января на базе библиотечно-информационного центра полноценно заработал клуб «Активное долголетие». На сегодняшний день клуб предлагает 10 активностей для старшего поколения – это танцевальные занятия, изучение иностранных языков, клубы творческих направленностей, вокальный кружок и многое другое. Всего за три недели работы объединения активности посетили 70 человек.

«Мы приглашаем всех желающих присоединиться к мероприятию. Вы сможете увидеть достижения участников клуба, которые имеют успехи в той или иной сфере. Кроме того, мы будем очень рады новым людям, ведь члены «Активного долголетия» не только учатся чему-то новому, но и заводят интересные знакомства и заряжаются позитивным настроением», – сказала руководитель клуба «Активное долголетие» МАУК «БИЦ» Людмила Старкова.

Кружки и секции клуба «Активное долголетие» открыты каждый день с понедельника по пятницу с 11:00 в библиотеке имени Дмитрия Кедрина по адресу: улица Летная, дом №14, корпус 1.