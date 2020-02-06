РИАМО - 6 фев. В преддверии открытия IV Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» в Павловском Посаде князь Никита Лобанов-Ростовский открыл просветительскую выставку репродукций из личной коллекции театральной живописи, передает корреспондент РИАМО.

«При власти коммунизма все то, что вы видите, считалось упадочным искусством. В Советском Союзе это не выставлялось. <...> Театральная живопись того периода в России делалась самыми знаменитыми живописцами. Россия является ведущей (страной - ред.) в театральной живописи XX века и оставила свой вклад в мировой живописи», - сказал Лобанов-Ростовский во Дворце культуры «Павлово-Покровский».

Работы великих художников князь собирал всю жизнь. Среди представленных репродукций - эскизы работ Эль Лисицкого, Казимира Малевича, Александра Бенуа, Бориса Анисфельда и других художников.

Во внеконкурсную программу фестиваля «17 мгновений» также вошла премьера документального фильма режиссера Николая Вороновского «Князь Лобанов-Ростовский. Дорога домой». Картина рассказывает о представителях старейшей княжеской фамилии, берущей начало от Рюрика.

Международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет по 9 февраля. В рамках фестиваля традиционно проведут конкурсы киносериалов и полнометражных фильмов, а также внеконкурсные, ретроспективные, специальные показы и другие мероприятия. В киноконкурсе представлено 10 фильмов из разных стран.