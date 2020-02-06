РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Детский сад-долгострой на Электромонтажном проезде Подольска планируют достроить за счет бюджетных средств с компенсацией застройщиком затрат, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ходе очередного оперативного совещания в администрации округа председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский доложил о ходе строительства детских дошкольных образовательных учреждений, в частности, детского сада на 140 мест по Электромонтажному проезду, дом №3.

«В связи с неисполнением инвестором-застройщиком обязательств по завершению строительства в установленный срок, между администрацией округа и МКП Подольск «УКРиС» было подписано дополнительное соглашение о завершении строительства объекта администрацией за счет бюджетных средств с последующей компенсацией застройщиком понесенных затрат. На сегодняшний день объект незавершенного строительства в процессе постановки на кадастровый учет с регистрацией права муниципальной собственности», – сказал Цаплинский.

Детский сад включен в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры.

Цаплинский отметил, что проведение конкурентных процедур по определению подрядчика и начало выполнения строительно-монтажных работ запланированы на 2021 год. Срок ввода в эксплуатацию объекта – 2022 год.