РИАМО (МЫТИЩИ) – 6 фев. Баскетбольный матч команд «Химки» и «Црвена звезда» пройдет в Ледовом дворце в Мытищах 7 февраля, будут организованы бесплатные трансферы для болельщиков по двум маршрутам, сообщается на сайте администрации горокруга.

«7 февраля на «Арене «Мытищи» «Химки» принимают сербскую «Црвена звезду» в рамках Евролиги. Начало матча в 20:00. В день игры БК «Химки» организует бесплатные автобусы до «Арены «Мытищи» от баскетбольного центра «Химки». Отправление автобусов будет происходить с 17:30 до 18:20 по мере заполнения транспорта», – говорится в сообщении.

Посадка на автобусы будет осуществляться по спискам предварительной записи. После игры автобусы в Химки будут отправляться от площади Мира и следовать с остановками «Бутаково» – «Магазин Мелодия» – Баскетбольный центр «Химки».

Также автобусы до «Арены «Мытищи» будут ходить и от станции метро «Бабушкинская». Остановка – первый вагон из центра, выход направо. Микроавтобусы будут курсировать с 18:30 до 19:20. После игры автобусы до метро будут отправляться от автобусной остановки со стороны Летной улицы. Дети допускаются в автобусы только вместе с родителями.

Билеты можно приобрести в кассах Ледового дворца или на официальном сайте баскетбольного клуба «Химки». «Арена «Мытищи» располагается по адресу: город Мытищи, улица Летная, дом №17. Телефон кассы Ледового дворца: 8(495)728-90-26.