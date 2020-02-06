РИАМО - 6 фев. Вертолеты Московского авиацентра в 2019 году совершили 14 вылетов для тушения крупных пожаров в столице и Подмосковье, это в 3,5 раза больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Всего пилоты МАЦ совершили 46 полетов. На очаги возгораний было сброшено 1925 тонн огнегасящей жидкости.

«Наиболее сложным в прошлом году был пожар в складских помещениях на Варшавском шоссе, где для тушения огня два вертолета Московского авиационного центра сбросили на очаг возгорания 195 тонн воды. Работа вертолетов на пожаре длилась около 4 часов и закончилась уже в темноте», - говорится в сообщении.

Кроме того, в августа пожарные вертолеты оказывали помощь в тушении пожара в лесу на территории Московской области. Площадь возгорания составила 80 гектаров. Вертолеты совершали вылеты в течение четырех дней.

Всего за прошлое лето с помощью воздушной разведки выявили 17 очагов возгорания.

Пилоты Московского авиацентра постоянно тренируются для поддержания высокого профессионального уровня. Они совершенствуют профессиональный уровень и готовы выполнять задачи по обеспечению безопасности населения и территории столицы.