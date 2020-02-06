РИАМО - 6 фев. В одном из домов на Ленинском проспекте правоохранители задержали подозреваемого в поджоге Никулинского суда, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в одном из домов на Ленинском проспекте», - говорится в сообщении.

В ночь с 5 на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в окно одного из залов заседаний Никулинского суда столицы на Мичуринском проспекте, 17.

Возгорание оперативно потушили, пострадавших в результате инцидента нет. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят расследование.