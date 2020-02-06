РИАМО - 6 фев. На базе горнолыжного клуба Леонида Тягачева прошли детские соревнования «Наше будущее», а также первенство Дмитровского городского округа по сноуборду, спортсмены из муниципалитета показали отличный результат на соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В соревнованиях приняли участие 174 спортсмена со всей страны: из Москвы и области, Сахалина, Самары, Татарстана, Ярославля, Санкт-Петербурга, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа», - отмечается в материале.

Дмитровский округ представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Шуколово». Ребята заняли по три первых, вторых и третьих места, а также забрали золото в общем командном зачете.