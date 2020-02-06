РИАМО - 6 фев. Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон уступил лидерство в списке богатейших россиян владельцу «Интерросса» Владимиру Потанину, сообщает Forbes.

Журнал опубликовал обновленный список самых состоятельных россиян.

«Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes. Его состояние оценивается в 25,1 миллиарда долларов. Произошло это благодаря последовательному росту акций «Норникеля», главного актива Потанина», – говорится в материале.

На втором месте расположился президент «Лукойла» Вагит Алекперов, который отстает от Потанина всего на 100 миллионов долларов.

Тройку лидеров замкнул совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с состоянием 24,9 миллиарда долларов.