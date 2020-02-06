РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Детский сад на улице Вокзальная подмосковного Подольска планируют построить в два этапа, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ходе очередного оперативного совещания в администрации округа председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский доложил о ходе строительства детских дошкольных образовательных учреждений. Так, госпрограммой Московской области предусмотрено строительство детсада на улице Вокзальная, дом №5А.

«Строительство данного детского сада предлагается выполнить в два этапа в условиях функционирования существующего здания детского сада №9, расположенного на этом же земельном участке. На первом этапе будет выполнено строительство нового здания детского сада, на втором – предполагается снос старого здания с последующим строительством веранд и благоустройством данной территории», – сказал Цаплинский.

Он отметил, что в 2019 году проведена большая подготовительная работа по подтверждению пригодности земельного участка для строительства. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Цаплинский добавил, что детсад на 240 мест на улице Школьная, дом №21А и детсад на 190 мест на улице Ленина, дом №12Б в микрорайоне Климовск также включены в госпрограмму.

В 2019 году была проведена работа по подтверждению пригодности земельных участков для строительства, получены градостроительные планы участков и переданы в МКУ «Градостроительное управление». Также подготовлены сметы на проектно-изыскательские работы, а также вся конкурсная документация для проведения конкурентных процедур по определению подрядчика. Запланированный срок ввода объектов в эксплуатацию – 2022 год.