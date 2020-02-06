РИАМО - 6 фев. Специалист в сфере судебной психиатрии Анна Амбарцумян посоветовала каждому человеку строить свои интимные отношения на основе собственных желаний, а не советов врачей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Так Амбарцумян отреагировала на высказывание сексолога Евгения Кульгавчука, который считает, что в интимных отношениях должен быть определенный норматив и периодичность.
«Нет никаких стандартов. Что для одного норма, для другого совершенно таковой не является», - сказала Амбарцумян.
Она уточнила, что некоторые сексологи и другие врачи часто говорят своим пациентам, сколько раз в день или неделю им нужно заниматься сексом. Однако, по словам психиатра, в этой сфере все индивидуально - что для одного хорошо, то для другого неприемлемо.
Амбарцумян также посоветовала поменять врача, если он предъявляет пациенту какие-либо нормы в сексе.
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