РИАМО - 6 фев. Специалист в сфере судебной психиатрии Анна Амбарцумян посоветовала каждому человеку строить свои интимные отношения на основе собственных желаний, а не советов врачей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так Амбарцумян отреагировала на высказывание сексолога Евгения Кульгавчука, который считает, что в интимных отношениях должен быть определенный норматив и периодичность.

«Нет никаких стандартов. Что для одного норма, для другого совершенно таковой не является», - сказала Амбарцумян.

Она уточнила, что некоторые сексологи и другие врачи часто говорят своим пациентам, сколько раз в день или неделю им нужно заниматься сексом. Однако, по словам психиатра, в этой сфере все индивидуально - что для одного хорошо, то для другого неприемлемо.

Амбарцумян также посоветовала поменять врача, если он предъявляет пациенту какие-либо нормы в сексе.