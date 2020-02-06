РИАМО – 6 фев. Согласно данным опроса, свыше 70% женщин в мире недовольны формой и размерами своей груди, сообщает Газета.ru.

Британские ученые из университета Англия Раскин провели соцопрос среди 20 тысяч женщин из 40 стран. Их возраст составлял от 19 до 94 лет. Самыми обеспокоенными по поводу размера груди оказались юные представительницы прекрасного пола.

«Примерно 50% опрошенных хотели бы увеличить размер и изменить форму груди, 23% хотят уменьшить, а 31% девушек предпочли ничего не менять», – говорится в сообщении.

Психологи утверждают, что в последние годы женщины стали гораздо чаще переживать из-за своей внешности, так как, по их мнению, именно она способна оказать большое влияние на личную жизнь и карьеру.