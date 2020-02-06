РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 фев. В библиотеке имени Сергея Есенина в Люберцах 9 февраля состоится бесплатный воскресный кинопоказ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Девятого февраля библиотека имени Сергея Есенина приглашает люберчан на кинопоказ. Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». Начало показа в 14:00, вход свободный», – говорится в сообщении.

Кинопоказ подготовил клуб любителей классического искусства «Под сенью муз». Зрители смогут посмотреть два фильма. Один фильм будет посвящен творчеству литовского композитора Микалоюса Чюрлениса. Его автором выступил Михаил Казиник – российский лектор-музыковед и музыкальный философ.

Второй фильм «Гендель и дворцы королей» представляет собой видеоэкскурсию под музыку. Показ картины о Георге Генделе приурочен к 335-летию композитора.