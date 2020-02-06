РИАМО - 6 фев. Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в Москве в возрасте 43 лет, его похоронят в столице 8 февраля, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Айдар Акаев умер 5 февраля. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

«Сына первого президента Кыргызстана Аскара Акаева – Айдара похоронят в субботу, 8 февраля, в Москве», – говорится в сообщении.

Акаев вместе с женой, сыном и дочерью жили в российской столице.

По данным СМИ, тело Аскара обнаружили в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе.