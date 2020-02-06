РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 6 фев. Задолженность за теплоснабжение в подмосковном Дзержинском погасят за счет программы финансового оздоровления компании-должника ДМУП «ЭКПО», говорится в сообщении пресс-службы ООО «ТСК Мосэнерго».

В 2019 году удалось остановить прирост задолженности ДМУП «ЭКПО» перед «ТСК Мосэнерго» и снизить ее на начало 2020 года. В феврале 2020 года было прекращено судебное дело о признании ДМУП «ЭКПО» несостоятельным.

«ООО «ТСК Мосэнерго» и руководство городского округа Дзержинский достигли договоренности о плановом погашении задолженности единой теплоснабжающей организацией города ДМУП «ЭКПО» за поставленную тепловую энергию. В настоящий момент администрацией и новым руководством ДМУП «ЭКПО» совместно с «ТСК Мосэнерго» разрабатывается детальная программа по выходу из финансового кризиса в рамках методики «открытый дебитор», направленной на полную прозрачность муниципальной организации перед кредитором», – говорится в сообщении.

Программа учитывает формирование источников погашения, наполнение бюджета муниципального образования за счет привлечения субсидий, заемного финансирования, а также оптимизации существующих процессов начисления, кадрового администрирования, развития системы автоматизации и минимизации коммерческих и фактических потерь. Ранее данная схема уже доказала свою эффективность при работе ООО «ТСК Мосэнерго» с идентичным потребителем в городском округе Котельники.

В I квартале 2020 года администрация Дзержинского предоставит график полного погашения задолженности перед ООО «ТСК Мосэнерго» с дальнейшим контролем со стороны правительства Московской области в рамках действующей межведомственной комиссии по долгам за потребленные ресурсы. Предпринимаемые руководством горокруга меры дают возможность серьезно улучшить платежную дисциплину ДМУП «ЭКПО» и погасить накопленную задолженность перед «ТСК Мосэнерго».

«Наша компания в первую очередь заинтересована в обеспечении надежного теплоснабжения в зонах присутствия, чему во многом способствует восстановление платежеспособности таких крупных потребителей, как ДМУП «ЭКПО». Уверен, что наша совместная работа с главой городского округа Дзержинский Людмилой Ивановой не только обеспечит высокое качество теплоснабжения в городе, но и позитивно отразится на рейтинге муниципалитета в Московской области», – отметил начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.