РИАМО - 6 фев. В следующем году около дома-музея Вячеслава Тихонова в подмосковном Павловском Посаде могут открыть памятник артисту, сообщил журналистам в четверг глава городского округа Олег Соковиков.

«У дома-музея Вячеслава Тихонова есть скверик, который мы планируем использовать в теплое время года. <...> Мы очень серьезно работаем над концептом. Сегодня состоится рабочая встреча с потенциальным (автором памятника - ред.). Скульптор Владимир Иванов привезет очередные предложения по концепту», - сказал Соковиков.

Он добавил, что утвердить проект памятника могут в текущем году.

«Я уверен, что в этом году концепт будет утвержден. И вполне вероятно, что в следующем году памятник откроем», - отметил Соковиков.

Вячеслав Тихонов родился в Павловском Посаде в 1928 году, ушел из жизни в 2009 году. Он снялся во множестве культовых советских фильмов, сыграл Штирлица в «17 мгновениях весны», Андрея Болконского в «Войне и мире», Николая Стрельцова в «Они сражались за Родину».

Дом-музей Вячеслава Тихонова был открыт 25 августа 2018 года. Именно в этом доме актер родился и вырос. В экспозиции представлены его личные вещи, мебель из родительского дома, фотографии из личного архива, письма, кинематографические костюмы, раритетный сценарий фильма «Война и мир» с его пометками, подарки, награды.