РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Детский сад в микрорайоне Красная горка Подольска планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2021 года, его строительство будет осуществляться за счет бюджета муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ходе очередного оперативного совещания в администрации округа председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский доложил о ходе строительства детских дошкольных образовательных учреждений. Так, для окончания строительства детсада в микрорайоне Красная горка его передали в муниципальную собственность, и администрация планирует достроить за счет средств бюджета с последующей компенсацией застройщиком понесенных затрат.

«В 2019 году детсад-долгострой был поставлен на кадастровый учет, проведены инженерно-геодезические изыскания и комплексное обследование техсостояния здания. Был заключен контракт на проектно-изыскательские работы. На сегодняшний день с учетом техзадания разработаны поэтажные планы и схема планировочной организации земельного участка. В 2020 году после выполнения проектно-изыскательских работ и получения положительного заключения Мособлэкспертизы будут объявлены конкурентные процедуры для заключения госконтракта на строительно-монтажные работы, чтобы достроить данный детский сад. Получить акт о вводе в эксплуатацию планируется во втором квартале 2021 года», – сказал Цаплинский.