РИАМО - 6 фев. Работы по капитальному ремонту Кутузовского тоннеля в Москве завершены, объект находится на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Гормост».

«Тоннель был введен в эксплуатацию в 1960 году. Длина сооружения по продольной оси тоннеля составляет почти 400 метров, общая ширина проезжей части – 10,5 метров», - отмечается в материале.

Капремонт начали в мае 2019 года, а завершили уже в феврале 2020. Проектом был предусмотрен демонтаж железобетонных балок перекрытия тоннеля, обустройство монолитной железобетонной плиты перекрытия площадью 882 квадратных метра, а также ремонт помещения насосной станции и электрощитовой.

Также в рамках капремонта были установлены переходные монолитные железобетонные плиты площадью 374 квадратных метра. Также была выполнена облицовка стен крытой и рамповых частей тоннеля гранитом (более 2,7 тысячи квадратных метра), а также облицовка парапета гранитными плитами (1,07 квадратных метра).

На балансе у ГБУ «Гормост» находятся 104 транспортных тоннеля. Учреждение отвечает за эксплуатацию и ремонт инженерных сооружений, находящихся в оперативном управлении.