РИАМО (МЫТИЩИ) – 6 фев. Порядок вывоза и сбора твердых коммунальных отходов на территории Мытищ обсудили на совещании в округе, сообщается на сайте администрации горокруга.

В четверг состоялось совещание в рамках дня жилищно-коммунального комплекса, на котором тему вывоза и сбора твердых коммунальных отходов на территории городского округа Мытищи обсудили с представителями регионального оператора и управляющих организаций.

«Результаты в целом говорят о том, что такая форма общения положительная. И представители регионального оператора, представители управляющих организаций, территориальных управлений могут в режиме реального времени осветить все насущные вопросы, получить ответы и определиться, что сегодня волнует не только на отдельно взятой территории, но и увидеть проблему индивидуальную или общую», – отметил начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации Мытищ Павел Седойкин.

На встрече представители управляющих компаний озвучили ряд замечаний в адрес регоператора, в том числе претензии касались ненадлежащего вывоза мусора, иногда не по графику, использования слишком крупных транспортных средств, которые не могут проехать во дворах.

«Считаю, что региональный оператор недостаточное внимание уделяет организации схемы движении автотранспорта, обеспечению данного транспорта. Сейчас обсуждали вопрос того, что в город заезжает крупнотоннажная техника вместо использования менее габаритных автомобилей. Это говорит о том, что регоператор до сих пор эту работу наладить не может. Мы призываем его устранить проблемы в кратчайшие сроки», - добавил Седойкин.

Также на совещании отметили, что в случае невыполнения своих обязательств региональным оператором, крайняя мера – суд. До этого возможно наложение штрафных санкций.

«Прогресс есть, региональный оператор отчитался по итогам за 2019 год о проделанной работе. Есть болевые точки, над которым идет работа. Уверен, что совместно мы устраним все недостатки», – заключил Седойкин.