РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. В медучреждения подмосковного Подольска в 2020 году планируют привлечь 14 врачей, в том числе четыре участковых педиатра, восемь участковых терапевтов, невролога и офтальмолога, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации горокруга Ирина Симчук.

«Благодаря мерам социальной поддержки в 2019 году все детские поликлиники Подольска смогли полностью укомплектовать свой штат участковыми педиатрами и теперь все педиатрические участки имеют своих врачей. Но жизнь не стоит на месте, кто-то уходит на пенсию, кто-то уезжает, появляются вакансии. Поэтому в 2020 году предполагается набрать 14 врачей – четыре участковых педиатра, восемь участковых терапевтов, невролога и офтальмолога», – сказала Симчук.

По ее словам, больше всего врачей требуется в Подольской районной больнице. Это новая поликлиника на 250 детских посещений и 600 взрослых, которая открылась в конце 2018 года, в ней еще идет процесс укомплектования кадрами.

«В Подольскую районную больницу планируем привлечь четыре терапевта и два педиатра, а также офтальмолога. Составлена дорожная карта по этим специалистам. Больница обслуживает в основном жителей самого быстрорастущего микрорайона Кузнечики, в котором больше всего рождается детей», – добавила Симчук.

В 2019 году в Подольск приехали и нашли работу 14 участковых педиатров, 10 участковых терапевтов и два узких специалиста, хотя изначально планировалось привлечь 12 врачей. Также в Подольск в 2019 году прибыл 21 молодой врач, практически все они получили единовременную выплату в 20 тысяч рублей.

«Подольск оказывает длительное время меры социальной поддержки медработникам. С 2016 года ввели такую меру, как компенсация за коммерческий найм жилого помещения, и это оказалось очень эффективным. Потому что прибывающие из региона врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи практически сразу могут получить компенсацию за жилье, которое снимают», – заключила Симчук.