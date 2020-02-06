РИАМО - 6 фев. Арбитражный суд Подмосковья поддержал решение областного Минэкологии о взыскании суммы ущерба, нанесенного почвам в городском округе Клин, в размере 160 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе административного расследования инспекторы эконадзора установили, что на земельном участке по улице Радищева из канализационного коллектора происходит разлив неочищенных сточных вод», - говорится в сообщении.

Владелец системы водоотведения - производственное объединение «Клинволокно», которое передало свое имущество в аренду ООО «Клинволокно Гидротехника».

В ходе расследования специалисты провели лабораторный анализ образцов сточных вод и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, хлоридов и тяжелых металлов.

Эксперты рассчитали сумму ущерба, который был нанесен почвам. Он составил 101 тысячу рублей. Суд обязал фирму выплатить эту сумму вместе со штрафом в размере 60 тысяч рублей.