РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 фев. Спортсмен Дмитрий Рощин из Люберец стал призером первенства Подмосковья по толканию ядра, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в городском округе Люберцы прошло первенство Московской области по толканию ядра.

«На прошедших соревнованиях воспитанник люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Дмитрий Рощин занял третье место. Поздравляю Дмитрия и его тренера Василия Рвачева с достойным выступлением», – сказал председатель спорткомитета администрации Владимир Сурков.

Всего в турнире приняли участие более 50 спортсменов со всего Подмосковья.