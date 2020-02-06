РИАМО - 6 фев. Три грузовых автомобиля столкнулись на 52-м километре Дмитровского шоссе по направлению в Москву, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 14:30 на 52-м километре Дмитровского шоссе в сторону Москвы произошло попутное столкновение трех грузовых автомобилей с полуприцепами. В результате ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Движение на данном участке дороги затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.