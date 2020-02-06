РИАМО - 6 фев. В Новомосковском административном округе столицы в поселениях Московский и Филимонковское «Мосгаз» начали ввод в эксплуатацию участка системы газопроводов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

После ввода в эксплуатацию этого участка будут газифицированы жилые дома в СНТ «Высокое», а также перспективные объекты капитального строительства ООО «Стабль» и ПАО «ГК «ПИК», общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров. Расход газа потребителями составит почти 60 миллионов кубических метров в год.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию систему газопроводов диаметрами 800 и 1 тысяча миллиметров от ГРПБ «Пыхтино», в районе деревни Середнево Филимонковского поселения НАО города Москвы», — сказал гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что строительство этого участка завершилось досрочно, что повысило инвестиционную привлекательность этих территорий. За короткий период строительства газопровода объем заявок на технологическое присоединение вырос на 30%, что показывает интерес как со стороны владельцев частных домовладений, так и со стороны представителей бизнеса.

В прошлом году было проложено 18 километров газопроводов на территории поселений Марушкинское, Первомайское, Московский, Внуковское и Филимонковское, где использовали передовые бестраншейные технологии, высокоэффективное сварочное оборудование и интеллектуальные системы контроля качества сварных соединений.

Строительство 19 километров газопроводов запланировано в этом году. До сентября будут введены в эксплуатацию 37 километров системообразующих газопроводов высокого давления, что позволит обеспечить теплоснабжение 6,4 миллиона квадратных метров объектов капитального строительства.

Также в этом году реализация программы позволит обеспечить потребности в природном газе перспективных объектов капитального строительства суммарной площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров с годовым потреблением 101,8 миллиона кубометров.