РИАМО - 6 фев. В четверг завершается работа 14-й Международной выставки племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020», в рамках которой организовали обслуживание животных сельхозпредприятий Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В целях обеспечения ветеринарной безопасности животных перед открытием выставки специалисты нашей ветеринарной службы провели карантинно-противоэпизоотические мероприятия всех питомцев, экспонируемых животноводческими хозяйствами Подмосковья», - сказал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что в течение работы выставки они также проводят систематический их осмотр. Все животные здоровы. Для них созданы комфортные условия.

Международная выставка «АгроФарм-2020» проходит с 4 по 6 февраля в павильоне №75 ВДНХ и является одной из крупнейших в отрасли животноводства в России.

«Экспозиция животных одна из основных на выставке. Здесь представлено более 100 сельскохозяйственных животных. Это коровы мясных и молочных пород, быки, овцы, козы, кролики и птица», - отметил Разин.

По его словам, ветеринарные врачи региона также участвуют в рамках обширной деловой программы выставки в семинарах и круглых столах, на которых поднимаются важные вопросы развития племенного дела, производства и переработки продукции животноводства.

На круглых столах участники обсуждают актуальные вопросы электронной ветеринарной сертификации и работа информационных систем в области ветеринарии, направленных на повышение эффективности ветеринарных мероприятий, профилактики и ликвидации заразных болезней животных.