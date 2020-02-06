РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. В январе текущего года в Подольскую городскую детскую поликлинику №2 пришел работать новый участковый терапевт Андрей Мыцик, теперь штат полностью укомплектован, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач медучреждения Анастасия Савина.

«В начале 2020 года к нам пришел новый участковый педиатр Андрей Мыцик. На сегодняшний день на 22 педиатрических участках у нас работает 22 участковых врача-педиатра. В 2017 году у нас не хватало восемь участковых врачей. Сейчас у каждого врача есть медсестра и свой нормированный участок, на котором обслуживается не более 850 детей», – сказала Савина.

По ее словам, узкие специалисты в двух педиатрических отделениях детской поликлиники №2 также трудоустроены –отоларинголог, кардиолог, окулист, хирург, травматолог. Внешним совместителем является врач-эндокринолог. Поликлиника обслуживает около 20 тысяч детей, участковые врачи распределены по 22 участкам.

«Мы приняли решение отправить на переподготовку одного из врачей-педиатров, который получит вторую смежную специальность. Надеюсь, что к лету 2020 года наш доктор уже пройдет переподготовку, приступит к работе и у нас будет свой специалист», – отметила Савина.

Также в поликлинике с 2015 года работает кабинет «Справка в один шаг», который оказывает большую помощь участковым врачам-педиатрам. Благодаря данной услуге они не отвлекаются от лечения маленьких пациентов. В кабинете можно выписать справки, получить направление, записаться в сторонние медицинские организации.

С 2017 года работает кабинет неотложной помощи. Если ребенок заболел, а записи к участковому врачу нет, то можно обратиться туда с 8:00 до 20:00 и получить медицинскую помощь, а затем планово записаться к своему участковому врачу.

Средний медперсонал тоже набран, у каждого врача своя медицинская сестра. В поликлинике организован сестринский пост, на котором можно получить направление на анализы. На него направляет пациентов врач, если на приеме большое количество людей.

Такое большое количество медработников из регионов удалось привлечь благодаря выплатам компенсаций за съемное жилье и доплате губернатора Московской области каждому участковому врачу-педиатру, который работает на одну ставку и имеет участок, потому что все равно остается разница в заработной плате Москвы и Московской области. Молодые специалисты также получают подъемные и ежемесячную доплату к заработной плате.