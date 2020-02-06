РИАМО - 6 фев. Для защиты авторских прав сериала «Эпидемия» Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 130 сайтам, решение ранее огласил Мосгорсуд по заявлению правообладателя «АО ТНТ-Телесеть», сообщается на странице комитета в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день уведомления с требованием удалить пиратские копии отправлены 414 сайтам: 283 интернет-ресурса удалили пиратские копии; к 131 ресурсу доступ ограничен», – говорится в сообщении.

Российский сериал «Эпидемия» рассказывает про неизвестный вирус, поразивший страну. Главные герои отправляются на остров в Карелию, чтобы пережить пандемию. Сериал снят по мотивам книги Яны Вагнер «Вонгозеро». Премьера состоялась осенью прошлого года.