РИАМО - 6 фев. В районе Жулебино Москвы благоустроят территорию и построят некапитальный спортивный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы в четверг приняла решение прекратить реализацию инвестиционного проекта на улице Привольная, проектируемый проезд 721. Теперь там построят спортивный комплекс рядом с ранее возведенным гаражом-стоянкой.

«Освобожденную территорию планируется благоустроить и разместить на ней некапитальный спортивный комплекс с площадками для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и занятий спортивными танцами», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На этом участке в 1997 году начали строительство многоэтажного гаража-стоянки. В 2005 году инвестор построил первый пусковой комплекс на 400 машино-мест. После этого работы окончательно прекратились. Жители района неоднократно обращались в правительство Москвы с просьбами решить этот вопрос.

Пятова добавила, что такое решение было принято в связи с тем, что инвестор не исполнял свои обязательства. Подготовка площадки к благоустройству снос имеющейся стоянки не предполагает.

В рамках программы «Мой район» будут выполнены работы по возведению спортивного комплекса.