РИАМО - 6 фев. В Twitter появились первые кадры со съемок фильма «Матрица 4» с Киану Ривзом в главной роли, сообщает Газета.ru.

Жители Сан-Франциско заметили Ривза со съемочной группой на одной из улиц города.

«Ролики и фотографии, снятые очевидцами, опубликованы в соцсети. В них Ривз позирует оператору, глядя на солнце, и вступает в коммуникацию с актером в эпатажном оранжевом парике», – говорится в сообщении.

Премьера научно-фантастического боевика «Матрица 4» запланирована на май 2021 года.

В проекте принимают участие: Кэрри-Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик и Джонатан Грофф.