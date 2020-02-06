РИАМО - 6 фев. В Twitter появились первые кадры со съемок фильма «Матрица 4» с Киану Ривзом в главной роли, сообщает Газета.ru.
Жители Сан-Франциско заметили Ривза со съемочной группой на одной из улиц города.
«Ролики и фотографии, снятые очевидцами, опубликованы в соцсети. В них Ривз позирует оператору, глядя на солнце, и вступает в коммуникацию с актером в эпатажном оранжевом парике», – говорится в сообщении.
Премьера научно-фантастического боевика «Матрица 4» запланирована на май 2021 года.
В проекте принимают участие: Кэрри-Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик и Джонатан Грофф.
🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020
Thanks to @dougdalton IG Story🙏https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии